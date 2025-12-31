Sattelzug erfasst Person auf der A3 bei Montabaur

Offenbar hat es nach einer Panne auf der Autobahn 3 bei Montabaur einen nicht alltäglichen Unfall gegeben. Ein Mann wurde von einem Sattelzug erfasst, stieg verletzt in seinen Wagen und fuhr davon. Wir sprachen mit der Autobahnpolizei.
Lesezeit 1 Minute
Spektakulärer Unfall am frühen Silvestermorgen auf der Bundesautobahn 3 bei Montabaur: Der dortigen Polizeiautobahnstation wird gegen 7.50 Uhr eine Person auf der Fahrbahn sowie ein Pannenfahrzeug auf dem Seitenstreifen gemeldet – konkret in Höhe des Autobahnkilometers 83,4 in Fahrtrichtung Frankfurt zwischen den Anschlussstellen Dernbacher Dreieck und Montabaur.