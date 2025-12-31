Verletzter fieberhaft gesucht Sattelzug erfasst Person auf der A3 bei Montabaur Markus Kratzer 31.12.2025, 10:45 Uhr

i Auf der A3 bei Montabaur hat ein Sattelzug einen Fußgänger erfasst. Jetzt sucht die Polizei die verletzte Person. Daniel Karmann/dpa. dpa

Offenbar hat es nach einer Panne auf der Autobahn 3 bei Montabaur einen nicht alltäglichen Unfall gegeben. Ein Mann wurde von einem Sattelzug erfasst, stieg verletzt in seinen Wagen und fuhr davon. Wir sprachen mit der Autobahnpolizei.

Spektakulärer Unfall am frühen Silvestermorgen auf der Bundesautobahn 3 bei Montabaur: Der dortigen Polizeiautobahnstation wird gegen 7.50 Uhr eine Person auf der Fahrbahn sowie ein Pannenfahrzeug auf dem Seitenstreifen gemeldet – konkret in Höhe des Autobahnkilometers 83,4 in Fahrtrichtung Frankfurt zwischen den Anschlussstellen Dernbacher Dreieck und Montabaur.







