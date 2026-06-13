Im historischen Vogtshof entfacht Johanna Sebauers Satire "Das Gurkerl" heitere Verwirrung: Wie eine banale Gurke zum Politikum wird. Eine Lesung, die Alltägliches auf die Spitze treibt und Unerwartetes auslöst.
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Wie sich aus scheinbaren Banalitäten größte Kapriolen des Alltags entwickeln können, das bringt die österreichische Autorin Johanna Sebauer in ihrem satirischen Werk „Das Gurkerl“ wunderbar auf den Punkt. Ihre Zuhörer im Vogtshof in Hachenburg unterhielt sie damit bestens.