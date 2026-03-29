Abschied von Dr. Sven Funke
Sanitätsregiments 2 in Rennerod hat neuen Kommandeur
Dr. Sven Funke (von links), Generalarzt Dr.Bruno Most und der neue Oberarzt Jan Ulrich Schuppert.
Dr. Sven Funke (von links), Generalarzt Dr.Bruno Most und der neue Oberarzt Jan Ulrich Schuppert.
Röder-Moldenhauer

Das Sanitätsregiments 2 in Rennerod hat sich eindrucksvoll von Oberstarzt Dr. Sven Funke verabschiedet. Das Kommando hat nun Oberstarzt Jan Ulrich Schuppert übernommen.

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Am Freitag vollzog Generalarzt Dr. Bruno Most in der Alsberg Kaserne in Rennerod den Kommandeurswechsel des Sanitätsregimentes 2 „Westerwald“. Er entband Oberstarzt Dr. Sven Funke vom Kommando und übergab es an Oberstarzt Jan Ulrich Schuppert. Unter den Augen vieler Ehrengäste aus Militär und Gesellschaft übergab der Kommandeur des Kommandos Sanitätsdienstliche Einsatzunterstützung aus Weißenfels, Generalarzt Dr.

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