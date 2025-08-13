Eigentlich sollten die Sanierung und der Umbau der Kindertagesstätte in der Bad Marienberger Pestalozzistraße in den Sommerferien schnell über die Bühne gehen. Daraus wird wohl nichts, wie jetzt in der jüngsten Sitzung des Stadtrates deutlich wurde.

Es kommt ja nicht so häufig vor, dass bei öffentlichen Sitzungen der kommunalen Gremien auch Zuhörer dabei sind. Die jüngste Sitzung des Stadtrates von Bad Marienberg verfolgten allerdings ein paar junge Frauen besonders gespannt. Sie interessierte wohl besonders, wie es mit der Sanierung und dem Umbau der Kindertagesstätte in der Pestalozzistraße weitergeht.

Das Projekt sollte eigentlich in den Sommerferien schnell über die Bühne gehen. Daraus wird wohl nichts, wie jetzt in der Sitzung deutlich wurde. Stadtbürgermeisterin Sabine Willwacher erklärte, dass sie hoffe, dass der Umbau und die Sanierung zumindest bis zum Jahresende abgeschlossen werden können. Wenn das nicht gelingt, seien auch die Zuschüsse in Gefahr, für die es eine Befristung zum Jahresende gebe.

i Die nächsten Aufträge für die Kita Pestalozzistraße darf die Stadtbürgermeisterin im Einvernehmen mit den Beigeordneten vergeben. Markus Müller

Wie die Stadtchefin den Ratsmitgliedern und Zuhörern erläuterte, hat die Verzögerung die unterschiedlichsten Ursachen. Dazu gehörten offenbar schon Probleme bei der komplizierten Ausschreibung. Und es seien kaum Firmen zu bekommen, die die Arbeiten erledigen wollen, so Willwacher.

Damit das Projekt dennoch möglichst schnell fortgesetzt werden kann, sollen weiter parallel und fortlaufend die notwendigen Gewerke ausgeschrieben werden. Um einen möglichst reibungslosen Ablauf gewährleisten zu können, soll die Vergabe der Aufträge an die Firmen zeitlich möglichst nah an den Submissionen erfolgen.

Es geht unter anderem um Küchen- und Elektrotechnik

Deshalb erteilten die Ratsmitglieder einstimmig der Stadtbürgermeisterin jede Menge Ermächtigungen. Damit kann Willwacher im Benehmen mit den Beigeordneten und unter dem Vorbehalt der vergaberechtlichen Vorschriften nach entsprechender Wertung die Aufträge an den wirtschaftlichsten Bieter vergeben. In einer der nächsten Sitzung muss der Stadtrat dann nur noch kurz über das Ergebnis informiert werden.

Im Einzelnen handelt es sich bei den anstehenden Gewerken um die Küchentechnik und die Elektrotechnik. Zudem kann die Stadtchefin noch nicht definierte, weitere Gewerke für die Sanierung der Kita Pestalozzistraße vergeben.

i Die Vergabe der Dachdeckerarbeiten musste aufgehoben und neu ausgeschrieben werden. Markus Müller

Einen besonderen Sachverhalt gibt es bei der Dachsanierung der Kita. Das Gewerk Dachdeckerarbeiten wurde ausgeschrieben und Ende Juli submittiert. Die Vergabe musste aber aufgehoben werden, da das Leistungsverzeichnis Fehler enthalten hatte und überarbeitet werden musste. Nach erneuter Ausschreibung soll auch hier Willwacher nach der Submission den entsprechenden Auftrag vergeben, damit es schnell weitergeht.

Für das Gewerk Heizung-Lüftung-Sanitär liegen immerhin drei wertbare Angebote vor, die derzeit geprüft werden. Auch hier wurde die Stadtbürgermeisterin einstimmig ermächtigt, nach der Wertung und Prüfung den Auftrag zu vergeben, um einen reibungslosen Ablauf der Sanierung und des Umbaus zu gewährleisten.