Neue Heizungen und Schlösser Sanierung des Familienferiendorfs Hübingen hat begonnen 22.01.2025, 18:00 Uhr

i Im Familienferiendorf Hübingen wird derzeit der Speisesaal saniert. Küchenchef Frank Roenspies packt ebenfalls mit an. Thorsten Ferdinand

Als der Bund vor etwas mehr als einem Jahr ankündigte, die Modernisierung von Familienferiendörfern nicht mehr zu unterstützen, ging im Buchfinkenland die Angst um. Inzwischen hat sich die Situation des Familienferiendorfs Hübingen entspannt.

Neue Infrarotheizungen, moderne Türschließsysteme und ein renovierter Speisesaal – all das wird derzeit im Familienferiendorf Hübingen umgesetzt. Rund 760.000 Euro investiert der Trägerverein in diesem Jahr in Sanierungsmaßnahmen. Dazu gehört auch die Erneuerung der Dächer von zunächst vier der knapp 40 Wohneinheiten.

