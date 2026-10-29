Für Zweiradfahrer gefährlich Sanierung der Wirzenborner Straße eine Woche später Katrin Maue-Klaeser 29.10.2026, 10:00 Uhr

i Die Wirzenborner Straße in Montabaur ist in beklagenswertem Zustand, die Sanierung zumindest des innerörtlichen Teils ist beauftragt. Allerdings verschiebt sich der Baubeginn um eine Woche auf den 9. November. Katrin Maue-Klaeser

Der Montabaurer Stadtrat hat die Reparatur des schlechtesten Abschnitts beauftragt – unter anderem, weil er dort durch Risse und Schlaglöcher Unfallgefahr für Zweiradfahrer sieht. Der Baubeginn verzögert sich nun um einige Tage.

Die Wirzenborner Straße ist in so schlechtem Zustand, dass der Montabaurer Stadtrat die Sanierung zumindest des schlechtesten Abschnitts in Auftrag gegeben hat: Für Zweiradfahrer sei es dort gefährlich. Die Baumaßnahme, die eigentlich am kommenden Montag, 2.







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