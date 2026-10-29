Der Montabaurer Stadtrat hat die Reparatur des schlechtesten Abschnitts beauftragt – unter anderem, weil er dort durch Risse und Schlaglöcher Unfallgefahr für Zweiradfahrer sieht. Der Baubeginn verzögert sich nun um einige Tage.
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Die Wirzenborner Straße ist in so schlechtem Zustand, dass der Montabaurer Stadtrat die Sanierung zumindest des schlechtesten Abschnitts in Auftrag gegeben hat: Für Zweiradfahrer sei es dort gefährlich. Die Baumaßnahme, die eigentlich am kommenden Montag, 2.