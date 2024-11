Montabaur/Großholbach. Sie gilt als wichtige Verbindungsachse zwischen Montabaur und Diez sowie in Richtung Limburg: die Landesstraße 318. In den kommenden Wochen müssen sich die Verkehrsteilnehmer allerdings zwischen Großholbach und Montabaur auf größere Einschränkungen einstellen: Die L318 wird in diesem Bereich gesperrt.