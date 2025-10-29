Nach der Erneuerung des Hochwasserschutzes sowie der Hälter- und Absetzanlage am Dreifelder Weiher werden nun der Damm und der Grundablass instandgesetzt sowie der Mönch erneuert. Der dritte Sanierungsabschnitt läuft bereits.
In diesem Monat ist der dritte Abschnitt der wasserbaulichen Sanierung am Dreifelder Weiher gestartet. Das hat die Nabu-Stiftung Nationales Naturerbe als Eigentümerin der Seenplatte mitgeteilt. Mit dem Kauf der Westerwälder Seenplatte hat sich die Stiftung verpflichtet, die Sanierung der wasserbaulichen Anlagen anzugehen.