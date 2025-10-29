Dritter Bauabschnitt gestartet Sanierung am Dreifelder Weiher geht weiter 29.10.2025, 14:00 Uhr

i Am Dreifelder Weiher sind die Arbeiten zum dritten wasserbaulichen Sanierungsabschnitt gestartet. In diesem Abschnitt werden der Damm und der Grundablass instandgesetzt sowie der Mönch erneuert. Röder-Moldenhauer

Nach der Erneuerung des Hochwasserschutzes sowie der Hälter- und Absetzanlage am Dreifelder Weiher werden nun der Damm und der Grundablass instandgesetzt sowie der Mönch erneuert. Der dritte Sanierungsabschnitt läuft bereits.

In diesem Monat ist der dritte Abschnitt der wasserbaulichen Sanierung am Dreifelder Weiher gestartet. Das hat die Nabu-Stiftung Nationales Naturerbe als Eigentümerin der Seenplatte mitgeteilt. Mit dem Kauf der Westerwälder Seenplatte hat sich die Stiftung verpflichtet, die Sanierung der wasserbaulichen Anlagen anzugehen.







Artikel teilen

Artikel teilen