Vom kleinen Reiterhof zur großen Pferdeoase: Sandy Janz erfüllt sich in Langenhahn-Hölzenhausen künftig ihren Lebenstraum. Die Vorfreude ist groß.

Was als Kindheitstraum begann, wird nun zur beeindruckenden Realität: Die 37-jährige Sandy Janz aus Bellingen zieht mit ihrem Herzensprojekt „Hand in Huf“ auf ein weitläufiges Gelände im benachbarten Langenhahn-Hölzenhausen. Gemeinsam mit ihrem Mann Patrick, Paddy genannt, hat sie kürzlich den Kaufvertrag für den ehemaligen Rosenhof unterzeichnet. Der Umzug auf das Gestüt ist für den Herbst geplant – und mit ihm beginnt ein neues Kapitel in der Erfolgsgeschichte des kleinen Reiterhofs.

Bereits jetzt strahlt Sandy Janz über das ganze Gesicht, wenn sie über die Zukunft spricht. Vor sieben Jahren verwirklichte sie sich mit dem ersten eigenen Hof in Bellingen einen lang gehegten Wunsch: morgens aufwachen, das Rollo hochziehen und das eigene Pony sehen. In Bellingen war das so. Sidney – eine schwarz-weiße Stute, die sie seit 21 Jahren begleitet – war damals der Anfang. Heute gehören auch Isländer Aeli, Tinker-Dame Ilvy, Haflinger-Stute Ariella, Minishetty Clari und Welsh-Cob-Stute Neila zur tierischen Familie. Bald werden es noch mehr: Der neue Hof soll zur Heimat für zahlreiche weitere Pferde und andere Tiere werden – von Ziegen, Schafen, Schweinen, einem Hund über Rinder bis hin zu Pfauen.

i Im Herbst zieht Sandy Janz mit ihrer Familie und "Hand in Huf" in das neue Domizil in Langenhahn. Hier gibt es Offenställe und eine riesige Reithalle. SGI Immobilien/Savio Gay

Denn nicht nur Reitbegeisterte sollen auf dem neuen Anwesen glücklich werden. Die zweifache Mutter Sandy Janz plant einen echten Erlebnisbauernhof, auf dem Kinder die Natur hautnah erleben können. „Viele wissen heute gar nicht mehr, wo ein Ei herkommt oder wie lange ein Küken zum Schlüpfen braucht“, sagt sie. Genau das will sie ändern – mit Herz, Leidenschaft und jeder Menge Tieren. Kaninchen, Hühner und der zahme Maine-Coon-Kater Kai sind jetzt schon feste Bestandteile des Hoflebens. Kai begrüßt die Besucher mit freundlichem Schnurren und einem Küsschen – ein echter Star bei den kleinen Gästen.

Ihre Liebe zu Tieren begleitet Sandy seit der Kindheit. Ob Feldhasen, Eichhörnchen, Katzenbabys, Hundebabys oder zuletzt sogar Lämmer – viele Tiere hat sie eigenhändig großgezogen. Reiten lernte sie mit fünf Jahren, und seit mehr als 14 Jahren gibt sie ihr Wissen in Reitstunden weiter. Vor allem Kinder profitieren von ihrem Engagement: Mit Abenteuer-Freizeiten, Reitkursen und liebevoll gestalteten Events schafft sie unvergessliche Erlebnisse auf dem Hof.

„Mir ist wichtig, dass sie erkennen: Pferde sind keine Sportgeräte, sondern wunderbare Lebewesen mit ganz eigenem Charakter.“

Sandy Janz

Damit schlug sie beruflich neue Wege ein. Nach 19 Jahren als tiermedizinische Fachangestellte wagte sie 2025 den Schritt in die Selbstständigkeit. „Hand in Huf“ entwickelte sich rasant – nicht zuletzt dank ihrer Online-Präsenz und der tatkräftigen Unterstützung ihres Mannes. Patrick Janz hat einen Haus-und Gartenservice, er bringt sich nicht nur handwerklich ein, sondern ist mittlerweile auch begeisterter Reiter und ein unverzichtbarer Teil des Hofalltags.

„Hand in Huf“ bietet aktuell auf 10.000 Quadratmetern vielfältige Angebote: Eltern-Kind-Tage, Reitstunden, Geburtstagsfeiern und Ferienfreizeiten. Kinder lernen den respektvollen Umgang mit Pferden – vom Putzen über das Satteln bis zur Körpersprache. „Mir ist wichtig, dass sie erkennen: Pferde sind keine Sportgeräte, sondern wunderbare Lebewesen mit ganz eigenem Charakter“, betont Sandy Janz.

Der neue Standort eröffnet vielfältige Möglichkeiten

Der neue Standort eröffnet der Selbstständigen mit „Hand in Huf“ nun ganz neue Möglichkeiten: Mit 70.000 Quadratmetern Eigentum und zusätzlichen 60.000 Quadratmetern Pachtland samt Reithalle, Offenställen, Longierzirkel und Wohnhaus entsteht eine großzügige Anlage. Künftig wird es dort nicht nur mehr Platz für Reitschüler und Einsteller geben, sondern auch Angebote für Pferdebesitzer – etwa eine eigene Gruppe für an Hufrehe erkrankte Tiere, ein Herzensanliegen von Sandy Janz. „Als Betroffene weiß ich, wie schwer es für Betroffene ist, einen geeigneten Platz für ihre erkrankten Pferde zu finden. Die Suche kann zu einer Odyssee werden. Ich will helfen.“

Klar ist: Das neue Projekt in Langenhahn-Hölzenhausen ist eine Mammutaufgabe. Ohne Mitarbeiter wird das auf Dauer nicht zu schaffen sein, weiß sie. „Es gibt einen riesigen Renovierungsstau – das wird viel Arbeit“, sagt die Pferdeliebhaberin. Aber sie und ihr Mann sind voller Energie. „Wir können beide nicht stillsitzen. Und wenn man das liebt, was man tut, wird es nicht zu viel“, sagt sie mit einem Lächeln.

Im Herbst wird „Hand und Huf“ neu durchstarten

Bereits einen Monat nach der offiziellen Übernahme im September oder Oktober wollen Sandy und Patrick Janz mit den beiden Kindern und den vielen Tieren umziehen und in Langenhahn-Hölzenhausen neu durchstarten. Der Westerwald darf gespannt sein – auf einen Hof, der mehr ist als ein Reitbetrieb: ein Ort zum Lernen, Erleben und Wohlfühlen – für Mensch und Tier.