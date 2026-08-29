Bauprojekt in Hachenburg Sahin Kaya erfüllt sich mit SB-Waschstraße einen Traum Nadja Hoffmann-Heidrich 29.08.2026, 08:00 Uhr

i Sahin Kaya erfüllt sich in Hachenburg seinen großen Traum von einer eigenen Waschstraße. Eröffnung soll möglichst an seinem Geburtstag am 23. Oktober sein. Nadja Hoffmann-Heidrich

Schon als Kind hat Sahin Kaya gerne mit Autos gespielt und von einer eigenen Waschstraße geträumt. Jetzt geht sein großer Wunsch in Hachenburg in Erfüllung.

Zwischen Adolph-Kolping-Straße und Koblenzer Straße in Hachenburg kann man seit einigen Wochen rege Bautätigkeit beobachten. Großformatige Plakate weisen darauf hin, dass hier eine SB-Waschanlage mit fünf Waschplätzen entsteht. Wir haben mit Bauherr Sahin Kaya aus Bad Marienberg über das Projekt gesprochen, mit dem er sich, wie er betont, einen Kindheitstraum erfüllt.







Artikel teilen

Artikel teilen