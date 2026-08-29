Schon als Kind hat Sahin Kaya gerne mit Autos gespielt und von einer eigenen Waschstraße geträumt. Jetzt geht sein großer Wunsch in Hachenburg in Erfüllung.
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Zwischen Adolph-Kolping-Straße und Koblenzer Straße in Hachenburg kann man seit einigen Wochen rege Bautätigkeit beobachten. Großformatige Plakate weisen darauf hin, dass hier eine SB-Waschanlage mit fünf Waschplätzen entsteht. Wir haben mit Bauherr Sahin Kaya aus Bad Marienberg über das Projekt gesprochen, mit dem er sich, wie er betont, einen Kindheitstraum erfüllt.