Bauprojekt in Hachenburg
Sahin Kaya erfüllt sich mit SB-Waschstraße einen Traum
Sahin Kaya erfüllt sich in Hachenburg seinen großen Traum von einer eigenen Waschstraße. Eröffnung soll möglichst an seinem Gebu
Sahin Kaya erfüllt sich in Hachenburg seinen großen Traum von einer eigenen Waschstraße. Eröffnung soll möglichst an seinem Geburtstag am 23. Oktober sein.
Nadja Hoffmann-Heidrich

Schon als Kind hat Sahin Kaya gerne mit Autos gespielt und von einer eigenen Waschstraße geträumt. Jetzt geht sein großer Wunsch in Hachenburg in Erfüllung.

Lesezeit 2 Minuten
Zwischen Adolph-Kolping-Straße und Koblenzer Straße in Hachenburg kann man seit einigen Wochen rege Bautätigkeit beobachten. Großformatige Plakate weisen darauf hin, dass hier eine SB-Waschanlage mit fünf Waschplätzen entsteht. Wir haben mit Bauherr Sahin Kaya aus Bad Marienberg über das Projekt gesprochen, mit dem er sich, wie er betont, einen Kindheitstraum erfüllt.
 Rhein-Zeitung bei Google bevorzugen

Ressort und Schlagwörter

Westerwälder ZeitungWirtschaft

Top-News aus der Region

Schloss Montabaur
Jetzt abonnieren!
Newsletter für den Westerwaldkreis

Aktuelle Nachrichten aus dem Westerwaldkreis gibt es in unserem Newsletter – täglich bis 7 Uhr am Morgen von Montag bis Samstag.

Newsletter abonnieren