Trauerfeier für GSG-9-Mann Sänger Ulrik Remy fand den Himmel im Westerwald Katrin Maue-Klaeser

Markus Müller

Hans-Peter Metternich 07.06.2026, 16:00 Uhr

i Seine Single "Ich bin aus'm Westerwald" und "Heimweh" (B-Seite) hatte Ulrik Remy 1982 unter dem eigenen Label "remy music Produktion" mit Sitz in Giesenhausen veröffentlicht. Markus Müller

Bei der Trauerfeier für den durch einen Schießunfall ums Leben gekommenen GSG-9-Mann in Großholbach wurden viele Menschen an die Hymne „Ich bin aus’m Westerwald“ erinnert. Aber wer war deren Interpret Ulrik Remy und was verband ihn mit der Region?

Bei der Trauerfeier in Großholbach für den so tragisch bei einem Schießunfall ums Leben gekommenen GSG-9-Mann erklang zwar die bekannte heimliche Westerwaldhymne von Ulrik Remy nicht, aber durch das Thematisieren in der Ansprache, die Abbildung einer Zeile auf dem Sterbebildchen und dem im Begleitheft zur Trauerfeier vollständig abgedruckten Liedtext hatten es viele der Trauergäste im Ohr: „Wo in der Welt ist der Himmel, wenn nicht hier?







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