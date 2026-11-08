Spontan zur Obermöhne gekürt: Sabrina Neihs, 36, bringt ihre Liebe zu Musik, Festivals und Geselligkeit in die Kultur der Raasber Möhnen ein. Mit viel Elan will sie Tradition neu beleben und die kommende Session prägen.
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Festivals, Mountainbiken oder Karneval: Wer Sabrina Neihs begegnet, stellt schnell fest, dass sie gerne unterwegs ist und viel Wert auf Geselligkeit legt. Die 36-Jährige aus Kempenich-Engeln, die gebürtig aus Mogendorf stammt, ist in ihrer Freizeit vielseitig aktiv, liebt Musik, Feiern und gemeinsame Unternehmungen.