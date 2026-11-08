36-Jährige spontan gekürt Sabrina Neihs wird Obermöhne der Raasber Möhnen Marvin Conradi 08.11.2026, 12:00 Uhr

i Die gebürtige Mogendorferin Sabrina Neihs, die jetzt in Kempenich-Engeln wohnt, wird die neue Obermöhne in Ransbach-Baumbach. Sigrid Küchler

Spontan zur Obermöhne gekürt: Sabrina Neihs, 36, bringt ihre Liebe zu Musik, Festivals und Geselligkeit in die Kultur der Raasber Möhnen ein. Mit viel Elan will sie Tradition neu beleben und die kommende Session prägen.

Festivals, Mountainbiken oder Karneval: Wer Sabrina Neihs begegnet, stellt schnell fest, dass sie gerne unterwegs ist und viel Wert auf Geselligkeit legt. Die 36-Jährige aus Kempenich-Engeln, die gebürtig aus Mogendorf stammt, ist in ihrer Freizeit vielseitig aktiv, liebt Musik, Feiern und gemeinsame Unternehmungen.







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