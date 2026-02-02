Obergeschoss der Gaststätte Saal im Niederelberter Dorfbrunnen erhält neuen Boden Thorsten Ferdinand 02.02.2026, 18:00 Uhr

i Der Saal befindet sich im Obergeschoss der Gaststätte. Thorsten Ferdinand

Seit Anfang Februar ist die Gaststätte „Zum Dorfbrunnen“ in Niederelbert wieder geöffnet. Der Saal im Obergeschoss ist allerdings noch nicht nutzbar. Das soll sich demnächst ändern.

Die Ortsgemeinde Niederelbert lässt den Boden im Saal des Dorfbrunnens erneuern, damit dieser künftig wieder für Veranstaltungen genutzt werden kann. Das hat der Ortsgemeinderat in seiner jüngsten Sitzung beschlossen. Ortsbürgermeisterin Carmen Diedenhoven kann nun den entsprechenden Auftrag in Höhe von circa 11.







