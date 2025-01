Schlechte Wetteraussichten RZ-Winterwandertag am Sonntag muss abgesagt werden 03.01.2025, 15:00 Uhr

i Der am Sonntag, 5. Januar, in Hachenburg geplante RZ-Winterwandertag muss leider abgesagt werden. Durch die Vorhersage von Eisregen ist die Sicherheit der Wanderer gefährdet. Dominik Ketz. Dominik Ketz/Touristinfo Hachenburger Westerwald

Witterungsbedingt muss der RZ-Winterwandertag am Sonntag, 5. Januar, in Hachenburg abgesagt werden. Grund ist die Sicherheit der Wanderer.

Hunderte von Wanderfreunden hatten sich sehr darauf gefreut, am Sonntag, 5. Januar, beim RZ-Winterwandertag rund um die Westerwald-Brauerei in Hachenburg mitzumachen. Die geführten Touren in der und um die Löwenstadt waren teilweise seit Wochen ausgebucht.

