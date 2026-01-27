Acht Touren durch Westerwald RZ-Winterwandertag am 8. März in und um Hachenburg Markus Müller 27.01.2026, 16:54 Uhr

i Auch eigens für Familien mit Kindern werden am Sonntag, 8. März, beim RZ-Winterwandertag von der Westerwald-Brauerei in Hachenburg aus geführte Rundtouren angeboten. Die Teilnahme ist kostenfrei; eine Anmeldung aber unbedingt erforderlich. Touristinfo Hachenburger Westerwald/Dominik Ketz

Der traditionsreiche RZ-Winterwandertag findet in diesem Jahr am Sonntag, 8. März, auf dem Gelände der Westerwald-Brauerei und rund um Hachenburg statt. Jetzt gilt es sich, sich schnell für einen der begehrten Plätze bei den Wanderungen anzumelden.

Der traditionsreiche RZ-Winterwandertag findet – wie schon vor einem Jahr – in der Westerwald-Brauerei und rund um Hachenburg statt. Musste im vergangenen Jahr der Termin wetterbedingt von Anfang Januar auf Anfang März verlegt werden, haben sich die Organisatoren – neben unserer Zeitung und der Brauerei sind das der Westerwald Touristik-Service, die Tourist-Information Hachenburger Westerwald sowie Typisch Westerwald – in diesem Jahr direkt für ...







