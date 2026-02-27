Tierschutzpartei-Kandidatin
Rutte: Welt ein kleines bisschen besser machen
Michaela Rutte geht bei der Landtagswahl 2026 für die Tierschutzpartei im Wahlkreis 6 ins Rennen.
Michaela Rutte geht bei der Landtagswahl 2026 für die Tierschutzpartei im Wahlkreis 6 ins Rennen.
Robert Rutte

Neun Kandidaten stellen sich im Wahlkreis 6 (Montabaur) bei der Landtagswahl am 22. März dem Votum der Bürger. Eine von ihnen ist Michaela Rutte. In einem Fragebogen unserer Zeitung stellt sich die Bewerberin der Tierschutzpartei selbst vor.

Lesezeit 3 Minuten
In den verschiedenen Wahlkreisen im RZ-Land bewerben sich jede Menge Kandidatinnen und Kandidaten um ein Direktmandat für den nächsten Landtag. Wir haben sie gebeten, sich unseren Lesern zu präsentieren.Michaela Rutte tritt bei der Landtagswahl im Wahlkreis 6 (Montabaur) für die Partei Mensch Umwelt Tierschutz –Tierschutzpartei an.

Ressort und Schlagwörter

Westerwälder ZeitungWK 6 – Montabaur

Top-News aus der Region

Schloss Montabaur
Jetzt abonnieren!
Newsletter für den Westerwaldkreis

Aktuelle Nachrichten aus dem Westerwaldkreis gibt es in unserem Newsletter – täglich bis 7 Uhr am Morgen von Montag bis Samstag.

Newsletter abonnieren