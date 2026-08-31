Buntes Programm in Enspel Rundum gelungenes Stöffelfest ist ein Besuchermagnet Mariam Nasiripour 31.08.2026, 19:30 Uhr

i Die Fahrt mit der Dampfwalze "Julia" war beim Stöffelfest bei den Besuchern sehr gefragt. Mariam Nasiripour

Der Stöffelverein hatte ein buntes Programm für die ganze Familie in petto. Dabei sorgten Infostände, eine Dampfwalzenfahrt und Vorführungen für reichlich Abwechslung und Vergnügen.

Das diesjährige, zweitägige Stöffelfest war ein großer Erfolg für den Stöffelverein als Veranstalter des Festes, das im Zwei-Jahres-Rhythmus organisiert wird. An beiden Tagen strömten zahlreiche Besucher auf das Gelände. Die Organisatoren hatten sich ein buntes und vielfältiges Programm für die ganze Familie einfallen lassen, das kleine und große Besucher gleichermaßen begeisterte.







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