Buntes Programm in Enspel 
Rundum gelungenes Stöffelfest ist ein  Besuchermagnet
Die Fahrt mit der Dampfwalze "Julia" war beim Stöffelfest bei den Besuchern sehr gefragt.
Die Fahrt mit der Dampfwalze "Julia" war beim Stöffelfest bei den Besuchern sehr gefragt.
Mariam Nasiripour

Der Stöffelverein hatte ein buntes Programm für die ganze Familie in petto. Dabei sorgten Infostände, eine Dampfwalzenfahrt und Vorführungen für reichlich Abwechslung und Vergnügen.

Lesezeit 3 Minuten
Das diesjährige, zweitägige Stöffelfest war ein großer Erfolg für den Stöffelverein als Veranstalter des Festes, das im Zwei-Jahres-Rhythmus organisiert wird. An beiden Tagen strömten zahlreiche Besucher auf das Gelände. Die Organisatoren hatten sich ein buntes und vielfältiges Programm für die ganze Familie einfallen lassen, das kleine und große Besucher gleichermaßen begeisterte.
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