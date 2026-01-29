Gedenktag in der Altstadt
Rundgang durch Montabaurs Gassen erinnert an NS-Opfer
Trotz Regen und Kälte: Viele Menschen gedachten den Opfern des Holocaust in der Montabaurer Altstadt.
Franziska Bock

Jedes Jahr am 27. Januar wird an das Grauen erinnert, das sich im Zweiten Weltkrieg zugetragen hat. Welche Schicksale hinter den Namen der Stolpersteine stehen, erzählte Stadtführerin Beatrix Künzer bei einem Rundgang durch Montabaurs Altstadt.

Trotz grauen Himmels und anhaltenden Regens versammelten sich am Mittwoch, 27. Januar, zahlreiche Menschen in der Montabaurer Altstadt zum Shoah-Gedenktag, um gemeinsam zu erinnern. Mit Ausgangspunkt am Holocaust-Mahnmal vor dem Rathaus führte Stadtführerin Beatrix Künzer die Gruppe zu verschiedenen Stolpersteinen vor Wohnhäusern oder Geschäften.

Schloss Montabaur
