Bad Marienberger Expertentreff
Runder Tisch legt Finger in die Wunde der Pflege
Beim Runden Tisch im Sitzungssaal der Verbandsgemeinde Bad Marienberg haben sich Experten zum Thema "Medizinische Pflege" ausget
Beim Runden Tisch im Sitzungssaal der Verbandsgemeinde Bad Marienberg haben sich Experten zum Thema "Medizinische Pflege" ausgetauscht.
Helmut Kempf

Medizinische Pflege muss neu gedacht werden. Eine Erkenntnis, für die sich der Verein „In Würde alt werden“ und dessen Vorsitzender Klaus Peter Weber mächtig ins Zeug legen. Auch bei einem Runden Tisch in Bad Marienberg.

Lesezeit 2 Minuten
Klaus Peter Weber aus Elkenroth findet deutliche Worte: „In zehn Jahren haben wir deutschlandweit eine Million Pflegebedürftige mehr. Im Klartext heißt das, die immer geringer werdende Krankenhausdichte wird für ältere Patienten dazu führen, das Behandlungen im Krankenhaus noch schwieriger werden und somit Pflegeheime und häusliche Pflege zu Dependenzen von Krankenhäusern werden“, blickt der Chirurg und Unfallchirurg skeptisch in die ...
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