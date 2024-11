Ehrenamtliche Feuerwehrleute sind im Bürgerhaus Brandscheid für jahrzehntelangen Einsatz gewürdigt worden Rund um Westerburg im Einsatz: 44 Aktiven mit Auszeichnungen gedankt 15.10.2024, 15:20 Uhr

i Für die langjährige und verdienstvolle Arbeit in den Freiwilligen Feuerwehren der Verbandsgemeinde Westerburg wurden im Dorfgemeinschaftshaus Brandscheid Feuerwehrkameraden mit den Bronzenen, Silbernen und Goldenen Feuerwehr-Ehrenzeichen ausgezeichnet. Foto: Röder-Moldenhauer Röder-Moldenhauer. Röder-Moldenhauer

Westerburg/Brandscheid. Ehrenamt freiwillige Feuerwehr: Das ist einer der Bereiche, in denen man tätig werden und Gutes tun kann.

Für ihr jahrelanges Engagement in der freiwilligen Feuerwehr der Verbandsgemeinde Westerburg wurden insgesamt 44 ehrenamtliche Feuerwehrleute mit dem Ehrenzeichen im Bürgerhaus in Brandscheid ausgezeichnet. Die ehrenamtlichen Aktiven haben in ihrem Ausrückebereich die gleichen Aufgaben wie die Kollegen von Berufs- und Werkfeuerwehren und müssen diese genauso professionell bewältigen: retten, löschen, bergen, schützen.

Wählen Sie Ihr Abo und lesen Sie weiter: RZ Plus Abonnement Zugriff auf alle Online-Artikel Zugriff auf alle Online-Artikel Monatlich kündbar Monatlich kündbar Newsletter, Podcasts

und Videos Newsletter, Podcastsund Videos 4 Wochen

für 0,99 € testen 4 Wochenfür 0,99 € testen Jetzt für 0,99 € testen Jetzt für 0,99 € testen E-Paper und RZ Plus Abonnement Zugriff auf alle

E-Paper Ausgaben und Online-Artikel Monatlich kündbar Monatlich kündbar Newsletter, Podcasts

und Videos Newsletter, Podcastsund Videos 4 Wochen

gratis testen Jetzt testen Sie sind bereits Abonnent? Hier anmelden

Artikel teilen







Artikel teilen