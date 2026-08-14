Landratswahl im Endspurt Rund ein Viertel der Westerwälder will per Brief wählen Katrin Maue-Klaeser 14.08.2026, 15:00 Uhr

i In der Verbandsgemeinde Hachenburg werden Wahlbriefe den Ortsgemeinden beziehungsweise Stimmbezirken zugeordnet. Ausgezählt werden sie dort zusammen mit den Stimmen aus den Wahlurnen. Archiv Röder-Moldenhauer. Röder-Moldenhauer

Welcher der sechs Bewerber soll Landrat oder Landrätin werden? Viele Wähler haben ihr Kreuzchen schon gesetzt, die Briefwahlquote ist hoch. So ist ein Großteil der Arbeit für die Wahlämter der Verbandsgemeinden schon getan.

In den Verbandsgemeinden ist das Wahlgeschehen bereits in vollem Gange – und für viele Wähler schon abgeschlossen: Die Briefwahlquote ist bei dieser Landratswahl im Westerwaldkreis hoch. Insgesamt wird mit einer Wahlbeteiligung von rund 35 Prozent gerechnet – langjähriger Erfahrungswert bei Personenwahlen, die nicht an weitere Stimmabgaben gekoppelt sind.







Artikel teilen

Artikel teilen