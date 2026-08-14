Welcher der sechs Bewerber soll Landrat oder Landrätin werden? Viele Wähler haben ihr Kreuzchen schon gesetzt, die Briefwahlquote ist hoch. So ist ein Großteil der Arbeit für die Wahlämter der Verbandsgemeinden schon getan.
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In den Verbandsgemeinden ist das Wahlgeschehen bereits in vollem Gange – und für viele Wähler schon abgeschlossen: Die Briefwahlquote ist bei dieser Landratswahl im Westerwaldkreis hoch. Insgesamt wird mit einer Wahlbeteiligung von rund 35 Prozent gerechnet – langjähriger Erfahrungswert bei Personenwahlen, die nicht an weitere Stimmabgaben gekoppelt sind.