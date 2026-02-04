Unschöne Entdeckung Rund 30 Säcke Müll illegal in Nentershausen entsorgt Andreas Egenolf 04.02.2026, 07:00 Uhr

i Rund 30 Säcke sowie weiterer Unrat wurden an einem Weg am Ortsrand von Nentershausen in der Nacht vom 30. auf den 31. Januar illegal entsorgt. Andreas Egenolf

Es ist ein Problem, das immer wieder vorkommt: illegale Müllablagerungen. Am Wochenende sorgte ein Fall in Nentershausen für Kopfschütteln.

Rund 30 Gelbe Säcke und Abfallsäcke, vornehmlich gefüllt mit Verpackungs- und Papiermüll, wurden in der Nacht von Freitag auf Samstag, 30. auf 31. Januar, am Ortsrand von Nentershausen abgeladen. An einem geteerten Weg, der die Landesstraße 317 (die in Richtung Steinefrenz Bahnhof führt) und die Kläranlage Nentershausen verbindet, haben Unbekannte ihren Müll entsorgt.







Artikel teilen

Artikel teilen