Es ist ein Problem, das immer wieder vorkommt: illegale Müllablagerungen. Am Wochenende sorgte ein Fall in Nentershausen für Kopfschütteln.
Lesezeit 2 Minuten
Rund 30 Gelbe Säcke und Abfallsäcke, vornehmlich gefüllt mit Verpackungs- und Papiermüll, wurden in der Nacht von Freitag auf Samstag, 30. auf 31. Januar, am Ortsrand von Nentershausen abgeladen. An einem geteerten Weg, der die Landesstraße 317 (die in Richtung Steinefrenz Bahnhof führt) und die Kläranlage Nentershausen verbindet, haben Unbekannte ihren Müll entsorgt.