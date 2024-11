Fleißige Senioren im Einsatz Rüstige Rentner bereichern das Dorfleben in Stangenrod 13.11.2024, 20:00 Uhr

i Die Gruppe der Rüstigen Rentner aus Stangenrod hat ein Buswartehäuschen an der Unnauer Straße, dessen Holz stark am Faulen war, wieder instand gesetzt. Röder-Moldenhauer

Sie reinigen, pflegen, reparieren, gestalten, bauen um: Die Rede ist von den Rüstigen Rentnern, einer Gruppe aktiver Senioren aus Unnau-Stangenrod, die es sich zur Aufgabe gemacht hat, ihre Heimat schöner und lebenswerter zu gestalten.

Es ist noch früh am Morgen, und es nieselt leicht, als sich die Rüstigen Rentner aus dem Unnauer Ortsteil Stangenrod gut gelaunt zum Arbeitseinsatz am Dorfgemeinschaftshaus treffen. Seit 15 Jahren sind die Männer regelmäßig gemeinnützig in ihrem Heimatort aktiv.

