Leerstand in Montabaur angehen Rückbau der alten Sparkassen-Fassade in Montabaur läuft Thorsten Ferdinand 23.07.2026, 21:00 Uhr

i Blick über die Wilhelm-Mangels-Straße in Richtung der ehemaligen Sparkasse: Derzeit werden das Vordach sowie Teile der Fassade zurückgebaut. Thorsten Ferdinand

Seit knapp drei Jahren steht das ehemalige Sparkassen-Gebäude am Montabaurer Konrad-Adenauer-Platz leer. Nach einer längeren Vorbereitungsphase sind die Umbauarbeiten inzwischen voll im Gange.

Die Umbauarbeiten am ehemaligen Sparkassengebäude in Montabaur schreiten voran. Seit einigen Tagen ist dies auch auf der Seite zur Wilhelm-Mangels-Straße hin sichtbar. Unter anderem wird dort das Vordach der früheren Bank zurückgebaut. Auch die rot-weißen Schriftzüge, die noch an die Nutzung als Sparkasse erinnern, verschwinden nach und nach.







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