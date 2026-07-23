Seit knapp drei Jahren steht das ehemalige Sparkassen-Gebäude am Montabaurer Konrad-Adenauer-Platz leer. Nach einer längeren Vorbereitungsphase sind die Umbauarbeiten inzwischen voll im Gange.
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Die Umbauarbeiten am ehemaligen Sparkassengebäude in Montabaur schreiten voran. Seit einigen Tagen ist dies auch auf der Seite zur Wilhelm-Mangels-Straße hin sichtbar. Unter anderem wird dort das Vordach der früheren Bank zurückgebaut. Auch die rot-weißen Schriftzüge, die noch an die Nutzung als Sparkasse erinnern, verschwinden nach und nach.