Weiterer Verdachtsfall Rothirschkalb in Bad Marienberg von Wolf gerissen? Michael Fenstermacher 15.01.2026, 10:55 Uhr

i Symbolfoto Alexander Heinl. Alexander Heinl/dpa

In einem Wildgehege in Bad Marienberg wurde ein totes Rothirschkalb gefunden. Nun wird untersucht, ob ein Wolf das Tier getötet hat. Vorausgegangen ist vor dem Jahreswechsel eine ganze Serie von Übergriffen auf Nutztiere im Hohen Westerwald.

Hat erneut der Wolf in einer Tierhaltung im Hohen Westerwald zugeschlagen? Diesen Verdacht prüft das Koordinationszentrum Luchs und Wolf (Kluwo), nachdem am Dienstag in einem Wildgehege im Stadtgebiet Bad Marienberg ein totes Rothirschkalb gefunden und der Schadensfall gemeldet wurde.







