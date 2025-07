Zufrieden sitzen Oberritter Pitter (Peter Benner) und Hubi von der Fettviehweide (Hubertus Limbach) auf den rustikalen Holzbänken vis-a-vis des „Spennenests“ direkt neben „ihrer“ Burg in Rotenhain. Seit Gründung des regen und immer zu neuen Ideen guten Ortsvereins Historica vor 28 Jahren standen sie an dessen Spitze und haben ordentlich Leben in den Wald gebracht. Unter Regie des Vereinsvorsitzenden Benner und des Schatzmeisters Limbach, der zugleich lange Jahre Ortsbürgermeister von Rotenhain war, ist die Burg erbaut worden, sind über die Region hinaus bekannten Großveranstaltungen initiiert worden, kurz: hat sich Rotenhain einen guten Namen gemacht. Das alles war und ist nur möglich durch den Enthusiasmus des rund 120 Mitglieder zählenden Vereins, der zudem auf den Rückhalt und die tatkräftige Hilfe der Rotenhainer bauen kann.

Jetzt haben sich die beiden aus der Vorstandsarbeit zurückgezogen. „Altersbedingt“, begründen sie – und zugleich, um den Verein in jüngere Hände zu legen. „Es müssen neue Ideen rein, man wird ja betriebsblind“, sagen sie unisono. Eigentlich sollte dieser Generationswechsel bereits vor Corona eingeleitet werden, doch in dieser schwierigen Situation hielt der alte Vorstand den Verein dann doch erfolgreich auf Kurs. „Corona hat den Verein eine Menge Geld gekostet. Zweimal konnte die Westerwälder Wurstwanderung nicht stattfinden, das hat Löcher gerissen“, berichtet Benner offen über die Verluste.

Die wiedererrichtete Alte Burg wurde 2011 eingeweiht. Seitdem gibt es immer im Juni auch das Burgfest.

Gern erzählen Benner (65) und Limbach (69) von den Anfängen des Vereins. Begonnen wurde mit großem Idealismus. „Und der wurde immer mehr. Aber, dass sich alles so entwickelt in diesem Ausmaß, das hätten wir nicht erwartet“, sagen sie.

Es war Ende der 90er-Jahre, als bei Wegebauarbeiten an der Flur „Alte Burg“ in Rotenhain Mauerreste einer alten Motte gefunden wurden. Das stieß auf großes Interesse – und rief die Untere Denkmalpflege auf den Plan, die „Raubgrabungen“ monierte. Doch zum Glück wurde ein Weg gefunden, der den Wiederaufbau der Burg ermöglichte: Auflage war, eine wissenschaftliche Dokumentation zu erstellen, doch dafür war kein Geld da. Also wurde 1997 Verein gegründet, die Geburtsstunde von „Historica“ war gekommen. Die Ausgrabungen wurden von einem Archäologen begleitet, der vom Verein finanziert wurde.

„Ich glaube, etwas aufzubauen, ist leichter, als etwas Funktionierendes fortzuführen. Das war ein einschneidender Lebensabschnitt für mich.“

Hubertus Limbach zu seiner Arbeit im Vorstand des Vereins

Um das Mammutprojekt – die Wiedererrichtung der Alten Burg – zu finanzieren, mussten Einnahmequellen her. Mit der 2004 ins Leben gerufenen Wurstwanderungen landete Historica einen Volltreffer, mittlerweile nehmen an diesem kulinarischen Event mehrere Tausende Menschen teil. 2005 wurde die nächste pfiffige Idee umgesetzt: das Bauerndiplom, das bis heute boomt und mittlerweile auch für Kinder angeboten wird. „Mindestens 500 bis 600 Erwachsene nehmen in diesem Jahr teil“, berichtet Benner, der sich auch weiterhin um diese spektakuläre Aktion kümmert, bei der verschiedene urige Stationen zu absolvieren sind.

Mit der Einweihung der Alten Burg 2011 kam das dritte große Standbein hinzu: das Burgfest, das immer im Juni veranstaltet wird und ebenso wie die anderen beiden Veranstaltungen über die Region hinaus bekannt und beliebt ist. Und schon gibt es neue Ideen, dass einmal ein Ritterdiplom sowie ein Schmiedediplom hinzukommen könnten. Doch das sei nun Sache des neuen Vorstands, betonen Benner und Limbach.

Peter Benner alias Oberritter Pitter war seit 1997 Vorsitzender des Ortsvereins, für ihn ist die Alte Burg so etwas wie eine zweite Heimat geworden. Er steht dem neuen Vorstand weiterhin gerne zur Seite.

Auch das Burgleben hat tüchtig Fahrt aufgenommen. Die Location wird für Hochzeits- und Geburtstagsfeiern gebucht, dort haben bereits Workshops, Märkte und Konzerte stattgefunden. Nicht zu vergessen die beliebte „Rommelsnacht“. Außerdem ist die Alte Burg eine ideale Örtlichkeit für sogenannte Rollenspiele, und auch die Waldritter haben hier ein Zuhause gefunden – ebenso wie ein Imkerverein.

Auch wenn für eine Burg 14 Jahre noch kein Alter ist, so muss der Verein ständig ein Auge auf das Gebäude haben. Mittlerweile wurde die Außenfassade bereits renoviert, auch die Holzauflage des Wehrgangs wurde kürzlich erneuert, der Steg soll demnächst auf Vordermann gebracht werden. „Das ist alles viel Arbeit“, betont Benner, „die ehrenamtlich geleistet wird“. Er und Limbach sind davon überzeugt, dass der Verein mit seinem neuen Vorstand für die nächsten Jahre gut aufgestellt ist. Wo ihr Rat gefragt ist, stehen sie gern zur Verfügung. Denn natürlich hängt ihr Herzblut an all dem: Ist der Verein für Benner doch zur „zweiten Heimat“ geworden, fast täglich war er in all den Jahren vor Ort.

Weitere Informationen zum Ortsverein Historica und seinen Aktivitäten gibt es im Internet unter der Adresse www.historica-rotenhain.de 

Der alte und der neue Vorstand

Im alten Vorstand waren Peter Benner (Vorsitzender), Oliver Lück (Stellvertreter), Hubertus Limbach (Kassierer), Ralf Schmidt (Stellvertretender Kassiere) sowie die Beisitzer Thomas Limbach, Andreas Schwindt, Anett Herold und Nadine Erbach (zugleich Jugendbeauftragte).

Den neuen Vorstand bilden die Vorsitzende Annett Herold, Kassierer Marcel Melchior und seine Stellvertreterin Kayleigh Schmidt sowie Beisitzerin Jasmin Dorsch. bau