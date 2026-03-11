Raus aus der Innenstadt Rossmann zieht an die Bad Marienberger Umgehungsstraße Nadja Hoffmann-Heidrich 11.03.2026, 15:45 Uhr

i Aktuell ist die Bad Marienberger Rossmann-Filiale noch in der Bismarckstraße in der Innenstadt beheimatet. Doch die Filiale soll in die Marienberger Straße (direkt an der Umgehung) verlegt werden. Ende April ist dort voraussichtlich Baubeginn. Röder-Moldenhauer

Aus der Bad Marienberger Geschäftswelt gibt es Neuigkeiten: Die Filiale der Drogeriemarktkette Rossmann zieht demnächst um. Der Baubeginn am neuen Standort steht kurz bevor.

Das Gerücht hielt sich schon länger in Bad Marienberg, jetzt ist es offiziell bestätigt: Die Drogeriemarktkette Rossmann verlegt ihre Filiale aus der Bismarckstraße im Stadtzentrum in die Marienberger Straße (an der Umgehung/L293). Zurzeit wird dort das ehemalige Coop- beziehungsweise Dollar-Hugo-Gebäude abgerissen, an dessen Stelle soll Ende April mit dem Neubau begonnen werden, wie eine Rossmann-Sprecherin auf Anfrage mitteilt.







Artikel teilen

Artikel teilen