Aus der Bad Marienberger Geschäftswelt gibt es Neuigkeiten: Die Filiale der Drogeriemarktkette Rossmann zieht demnächst um. Der Baubeginn am neuen Standort steht kurz bevor.
Lesezeit 1 Minute
Das Gerücht hielt sich schon länger in Bad Marienberg, jetzt ist es offiziell bestätigt: Die Drogeriemarktkette Rossmann verlegt ihre Filiale aus der Bismarckstraße im Stadtzentrum in die Marienberger Straße (an der Umgehung/L293). Zurzeit wird dort das ehemalige Coop- beziehungsweise Dollar-Hugo-Gebäude abgerissen, an dessen Stelle soll Ende April mit dem Neubau begonnen werden, wie eine Rossmann-Sprecherin auf Anfrage mitteilt.