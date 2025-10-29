Neues Stück der „Zijeiner“: Roßbacher Theatergruppe feiert gelungene Premiere
Wenn das Schicksal wahllos zuschlägt, ist auf der Roßbacher Theaterbühne für beste Unterhaltung gesorgt. Das beweist das Ensemble „Die Zijeiner“ auch mit seinem neuesten Stück.
Am vergangenen Wochenende feierte die Theatergruppe „Die Zijeiner“ in der Roßbacher Turnhalle eine brillante Premiere, die das Publikum begeisterte. Am Ende gab es Ovationen für die elf Darstellerinnen und Darsteller. Ein Beleg dafür, dass die Theatergruppe auch in diesem Jahr mit ihrem Stück aus der Feder von Erich Koch wieder eine sehr gute Auswahl getroffen habe, wie es in einer Pressemitteilung heißt.