Ort ist 1150 Jahre alt Roßbacher Jubiläum vereint Tradition und Moderne Nadja Hoffmann-Heidrich 06.06.2026, 09:00 Uhr

i An den Ortseingängen von Roßbach weisen bereits große Strohtiere auf das Jubiläumswochenende im August hin. Röder-Moldenhauer

Nicht nur im Alltag ist das Dorfzentrum in Roßbach mit seinen vielen Möglichkeiten Dreh- und Angelpunkt des Lebens im Ort. Auch während der 1150-Jahr-Feier im August bildet das Areal die attraktive Kulisse.

Die Gemeinde Roßbach blickt auf eine ungewöhnlich lange Geschichte zurück: Vom 14. bis 16. August feiert sie ihren 1150. Geburtstag. Anlass für das Jubiläum ist die erste urkundliche Erwähnung des Ortes im Jahr 876. Am Festwochenende im August sollen Vergangenheit und Gegenwart, Tradition und Moderne miteinander verbunden werden.







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