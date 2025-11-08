Rope Skipping aus Nister ist bundesweit erfolgreich

Was früher als Kinderspiel bekannt war, hat sich zu einer anspruchsvollen Sportart entwickelt: Seilspringen. Der TuS Nister bietet Rope Skipping, wie der Sport richtig heißt, als einziger Verein in der Region an – und ist bundesweit erfolgreich.
Ein mehrfaches Zischen hallt durch die Sporthalle in Marienstatt. Zu sehen ist die Geräuschquelle jedoch kaum. Das liegt daran, dass die Sprungseile von den Mitgliedern der Rope-Skipping-Leistungsgruppe des TuS Nister so schnell geschwungen werden, dass sie für das menschliche Auge kaum noch sichtbar sind.