Meisterschaften in Hachenburg Rope Skipper aus Nister erzielen gute Ergebnisse 18.11.2025, 18:00 Uhr

i Das Foto zeigt Raphael Styra vom TuS Nister mit seiner Darbietung bei den Mittelrheinischen Meisterschaften im Rope Skipping in der Rundsporthalle Hachenburg. Röder-Moldenhauer

Ein beeindruckendes und temporeiches Spektakel bekamen die Zuschauer der Mittelrheinischen Meisterschaften im Rope Skipping geboten – Seilspringen auf einem hohen Wettkampfniveau.

Um Tempo und schwierige Tricks ging es jetzt bei den Mittelrheinischen Meisterschaften Rope Skipping im Einzelwettbewerb, die vom TuS Nister in der Rundsporthalle Hachenburg ausgerichtet wurden. 45 Teilnehmer stritten hier um Plätze und Qualifikationen für das Bundesfinale oder für die Deutschen Meisterschaften.







