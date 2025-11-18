Meisterschaften in Hachenburg: Rope Skipper aus Nister erzielen gute Ergebnisse
Meisterschaften in Hachenburg
Rope Skipper aus Nister erzielen gute Ergebnisse
Ein beeindruckendes und temporeiches Spektakel bekamen die Zuschauer der Mittelrheinischen Meisterschaften im Rope Skipping geboten – Seilspringen auf einem hohen Wettkampfniveau.
Lesezeit 1 Minute
Um Tempo und schwierige Tricks ging es jetzt bei den Mittelrheinischen Meisterschaften Rope Skipping im Einzelwettbewerb, die vom TuS Nister in der Rundsporthalle Hachenburg ausgerichtet wurden. 45 Teilnehmer stritten hier um Plätze und Qualifikationen für das Bundesfinale oder für die Deutschen Meisterschaften.