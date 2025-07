Ein Wasserrohrbruch hat für eine weitere Baustelle in der Montabaurer Innenstadt gesorgt. Unmittelbar vor der Einmündung des Steinwegs in die Wilhelm-Mangels-Straße ist am Dienstagabend, 8. Juli, der Rohrbruch aufgetreten. Die örtliche Feuerwehr war im Einsatz, um einen vollgelaufenen Keller abzupumpen, wie die Verwaltung auf Anfrage unserer Zeitung mitteilt.

Die Reparaturarbeiten an der beschädigten Leitung waren am Mittwochvormittag erledigt, so lange war die Wasserversorgung in einem Teilabschnitt des Steinwegs unterbrochen. Bis abends war die Auskofferung wieder verfüllt, die Fahrbahn wird voraussichtlich in den nächsten Tagen wieder hergestellt.