„School of Rock“ in Altstadt Rockender Nachwuchs sorgt mit Kirmessong für Furore Nadja Hoffmann-Heidrich 18.08.2026, 10:00 Uhr

i Auch englischsprachige Lieder sind für die Sängerinnen und Sänger der Altstädter "School of Rock" kein Problem. Insgesamt zehn Titel hat die Band mittlerweile im Repertoire - inzwischen mit dem Kirmeslied sogar einen selbstgetexteten. Den Song haben sie jetzt professionell im Studio aufgenommen. Röder-Moldenhauer

Wenn die Altstädter „School of Rock“ auftritt, ist gute Laune garantiert. Jetzt haben die Nachwuchsmusiker der Grundschule im Hachenburger Stadtteil erstmals einen Song professionell im Tonstudio aufgenommen. Er handelt von der Kirmestradition.

Es ist Freitagnachmittag, der Unterricht in der Grundschule im Hachenburger Stadtteil Altstadt ist längst beendet. Dennoch hört man hier im ersten Stock fröhliche Kinderstimmen lauthals das Lied „Applaus, Applaus“ von den Sportfreunden Stiller singen.







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