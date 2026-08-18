Wenn die Altstädter „School of Rock“ auftritt, ist gute Laune garantiert. Jetzt haben die Nachwuchsmusiker der Grundschule im Hachenburger Stadtteil erstmals einen Song professionell im Tonstudio aufgenommen. Er handelt von der Kirmestradition.
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Es ist Freitagnachmittag, der Unterricht in der Grundschule im Hachenburger Stadtteil Altstadt ist längst beendet. Dennoch hört man hier im ersten Stock fröhliche Kinderstimmen lauthals das Lied „Applaus, Applaus“ von den Sportfreunden Stiller singen.