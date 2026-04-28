Projektchor Wallmerod
Rock- und Pop: Eine musikalische Zeitreise begeistert
Das Frauenensemble Singsations Westerwald war mit viel Frauenpower aufgetreten und begeisterte die Zuhörer.
Das Frauenensemble Singsations Westerwald war mit viel Frauenpower aufgetreten und begeisterte die Zuhörer.
Mariam Nasiripour

In einer musikalischen Zeitreise präsentierte der Projektchor Wallmerod unter dem Titel „Rock- und Poplegenden“ mit den Chören Singsations Westerwald und Choreanders Ruppach-Goldhausen eine breite Palette an Rock- und Popsongs vergangener Jahrzehnte.

Lesezeit 2 Minuten
. Zu einer musikalischen Zeitreise hatte der Projektchor Wallmerod mit ihrem Konzert mit dem Titel „Rock- und Poplegenden“ eingeladen. Unter der Mitwirkung der Chöre Singsations Westerwald und Choreanders Ruppach-Goldhausen wurde dem Publikum in der Sport- und Kulturhalle in Wallmerod eine breite Palette an Rock- und Popsongs der vergangenen Jahrzehnte gebotenDie Vorsitzende Melanie Mingebach begrüßte die Gäste in der bis auf den letzten Platz ...

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