Projektchor Wallmerod Rock- und Pop: Eine musikalische Zeitreise begeistert Mariam Nasiripour 28.04.2026, 00:00 Uhr

i Das Frauenensemble Singsations Westerwald war mit viel Frauenpower aufgetreten und begeisterte die Zuhörer. Mariam Nasiripour

In einer musikalischen Zeitreise präsentierte der Projektchor Wallmerod unter dem Titel „Rock- und Poplegenden“ mit den Chören Singsations Westerwald und Choreanders Ruppach-Goldhausen eine breite Palette an Rock- und Popsongs vergangener Jahrzehnte.

. Zu einer musikalischen Zeitreise hatte der Projektchor Wallmerod mit ihrem Konzert mit dem Titel „Rock- und Poplegenden“ eingeladen. Unter der Mitwirkung der Chöre Singsations Westerwald und Choreanders Ruppach-Goldhausen wurde dem Publikum in der Sport- und Kulturhalle in Wallmerod eine breite Palette an Rock- und Popsongs der vergangenen Jahrzehnte gebotenDie Vorsitzende Melanie Mingebach begrüßte die Gäste in der bis auf den letzten Platz ...







Artikel teilen

Artikel teilen