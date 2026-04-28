In einer musikalischen Zeitreise präsentierte der Projektchor Wallmerod unter dem Titel „Rock- und Poplegenden“ mit den Chören Singsations Westerwald und Choreanders Ruppach-Goldhausen eine breite Palette an Rock- und Popsongs vergangener Jahrzehnte.
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. Zu einer musikalischen Zeitreise hatte der Projektchor Wallmerod mit ihrem Konzert mit dem Titel „Rock- und Poplegenden“ eingeladen. Unter der Mitwirkung der Chöre Singsations Westerwald und Choreanders Ruppach-Goldhausen wurde dem Publikum in der Sport- und Kulturhalle in Wallmerod eine breite Palette an Rock- und Popsongs der vergangenen Jahrzehnte gebotenDie Vorsitzende Melanie Mingebach begrüßte die Gäste in der bis auf den letzten Platz ...