Rund 2000 Besucher feiern Rockevent an der Freizeitanlage im Westerwald. Die Veranstalter ziehen ein positives Fazit – die monatelange Planung und die ganze Aufbauarbeit haben sich gelohnt.

Rock im Feld, das Festival im Westerwald, hat sich einen guten Namen gemacht und steht für eine Kulturveranstaltung, die Fans fest im Terminkalender haben. So auch bei der 28. Auflage, die in der Kinder-, Jugend- und Freizeitanlage wieder mit einer Superstimmung über die Bühne ging. Dabei hatten die Rockfans die Gelegenheit, sich in familiärer Atmosphäre feinste Rockmusik um die Ohren hauen zu lassen.

„Das hoch motivierte Rock-im-Feld-Team hat erneut monatelange Planung und tagelange Aufbauarbeiten in Kauf genommen, um den rund 2000 Besuchern ein gut organisiertes kleines Festival an der Freizeitanlage in Rotenhain zu bieten“, stellen die Veranstalter zufrieden fest. Es sei erneut gelungen, gemeinsam mit den Partnern Getränke Klöckner aus Nistertal und der Westerwald-Brauerei aus Hachenburg ein ansehnliches Gelände für die Durchführung von Rock im Feld zu schaffen. Ein echtes Novum dabei war, dass der Campingplatz am Samstagmittag so voll war, dass auf eine zusätzliche Fläche ausgewichen werden musste. Das spricht für die Beliebtheit der Veranstaltung.

i Metallica-Klänge bei Rock im Feld: Die Besucher sind begeistert. Röder-Moldenhauer

Das Programm begann am Freitag mit dem Warm-Up für die Kinder auf zwei Hüpfburgen im Veranstaltungsgelände. Den Top-Act für die Kinder stellten in diesem Jahr die „Kool Katz“, die mit ihrem Rock & Roll-Sound und einem Mitmachprogramm für gute Stimmung unter den Dutzenden anwesenden Kindern sorgten. Weiter ging es mit der regionalen Band „PromQueens“, die bereits im vergangenen Jahr für gute Stimmung auf und vor der Bühne sorgte.

Den eigentlichen Top-Act bildete am Freitagabend die bereits zum dritten Mal angerückte Band „DukesTrio“. „Das Trio hat ein solches Repertoire an Songs auf dem Kasten, dass es keinem Besucher langweilig werden konnte“, freuen sich die Festivalmacher. Sascha Ax rundete gemeinsam mit seiner Tochter das Programm am Freitagabend als „Nachbrenner“ ab.

i Mit einer eigenen Pyro-Show reiste die Metallica-Tribute-Band „SAD“ aus Italien an. Röder-Moldenhauer

Der Samstag begann voll im Zeichen der Regionalität. Denn mit der Band „Defuse Kit“ nahm eine Band Aufstellung, deren Mitglieder zu einem großen Teil aus dem Nachbardorf Stockum-Püschen stammen. Einfach stark, wie diese Band mit ihren eigenen Texten die schon anwesenden Fans mitnahm, ziehen die Veranstalter ein positives Resümee.

Es folgte die bereits aus dem Vorjahr bekannte Metallica-Tribute-Band „SAD“ aus Italien. Vielen Besuchern war der gute Sound der Band noch aus 2024 im Ohr. In diesem Jahr habe aber eine eigene Pyro-Show für das i-Tüpfelchen gesorgt. Den Top-Act am Samstag bildete die Band „Still Counting“, die als Tribute der Band Volbeat die Bühne auf besondere Weise zum Beben brachte. Das Publikum war begeistert und es riss jeden vor der Bühne mit. Auch am Samstag rundete Sascha Ax mit seiner Tochter das Programm ab.

i Die Rockfans kamen in Rotenhain voll auf ihre Kosten. Röder-Moldenhauer

Wie die Veranstalter weiter betonen, sorgten das Team und die Veranstaltungstechniker der Firma onEvent aus Westerburg an allen Tagen für besten Sound. Das kleine und feine Festival wurde abgerundet durch den Frühschoppen am Sonntag mit dem Musikverein Harmonie aus Bellingen. Dem Musikverein gelang es in besonderer Weise, in einem mehr als dreistündigen Programm den Sonntag zu einem echten Relax-Event zu machen.

Der veranstaltende Verein purKultur Rotenhain zieht somit erneut eine positive Bilanz: „Alle Veranstaltungstage sind äußerst friedlich verlaufen und niemand hat sich ernsthaft verletzt. Hierfür sorgten der eingesetzte Sicherheitsdienst und das Deutsche Rote Kreuz. Ein großes Dankeschön gilt allen Team-Mitgliedern und den ehrenamtlichen Helfern der vielen beteiligten Vereine. Etwa 120 bis 150 Helfer sorgten dafür, dass Ehrenamt ein rockiges Gesicht bekam. Einfach toll! Dank gilt aber auch den vielen Spendern und Sponsoren, ohne die ein solches Festival finanziell nicht zu leisten wäre.“

i Stil Counting lieferte eine tolle Show ab. Röder-Moldenhauer

4000 Euro für den guten Zweck

Die diesjährige Spendenaktion brachte eine Summe von mehr als 3600 Euro ein, die von einer Privatperson wegen eigener Betroffenheit auf 4000 Euro aufgestockt wurde. Bedacht werden zu je 50 Prozent die Deutschen Kinderhospiz Dienste in Hachenburg und das Hospiz in Dernbach. „Hier gilt allen Spendern und Bietenden der Auktion ein herzliches Dankeschön. Bei allem Feiern soll der Ursprungsgedanke von Rock im Feld nicht vergessen werden: Kultur fördern und Gutes tun!“, so die Veranstalter. Das Rock-im-Feld-Team übernehme auch hier Verantwortung.