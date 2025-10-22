Neue Marken im Einkaufszentrum Rituals und Adidas eröffnen Stores im Outlet Montabaur 22.10.2025, 18:00 Uhr

i Der neue Adidas-Store im Outlet Montabaur wird voraussichtlich im Laufe des Monats November eröffnet. Thorsten Ferdinand

Schon seit Eröffnung des Outlets Montabaur zählt der Store des Sportartikelherstellers Nike zu den Zugpferden des Einkaufszentrums. Ein Geschäft des größten Konkurrenten Adidas gab es dort bislang nicht. Das ändert sich im November.

Während die bauliche Erweiterung des Outlets in Montabaur noch vorbereitet wird, kann das Einkaufszentrum am ICE-Bahnhof bereits zwei neue Markenstores begrüßen. Schon Mitte Oktober eröffnete im FOC eine Filiale des niederländischen Kosmetik-Unternehmens Rituals.







