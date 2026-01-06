Rittal-Aus in Hof: Das sagt der Ortsbürgermeister

Es war kein schönes Weihnachtsgeschenk, das die rund 140 Mitarbeiter von Rittal in Hof erhielten. Das Westerwald-Werk soll im Jahr 2026 geschlossen werden. Mit der Nachricht herrscht nun Gewissheit – auch für die Ortsgemeinde.
Rittal will seine Produktion auf vier Werke in Mittelhessen konzentrieren. Die Sonderfertigung am Standort Hof wird im Jahr 2026 geschlossen. Das bestätigte das Unternehmen auf Nachfrage unserer Zeitung kurz vor Weihnachten. Gerüchte um die Schließung machten zu diesem Zeitpunkt bereits die Runde.