Produktion wird verlegt Rittal-Aus in Hof: Das sagt der Ortsbürgermeister Markus Eschenauer 06.01.2026, 12:00 Uhr

i Im Rittal-Werk in Hof in der Verbandsgemeinde Bad Marienberg werden die Tore bald zu bleiben. Die Sonderfertigung soll in diesem Jahr laut Unternehmen geschlossen werden. Röder-Moldenhauer

Es war kein schönes Weihnachtsgeschenk, das die rund 140 Mitarbeiter von Rittal in Hof erhielten. Das Westerwald-Werk soll im Jahr 2026 geschlossen werden. Mit der Nachricht herrscht nun Gewissheit – auch für die Ortsgemeinde.

Rittal will seine Produktion auf vier Werke in Mittelhessen konzentrieren. Die Sonderfertigung am Standort Hof wird im Jahr 2026 geschlossen. Das bestätigte das Unternehmen auf Nachfrage unserer Zeitung kurz vor Weihnachten. Gerüchte um die Schließung machten zu diesem Zeitpunkt bereits die Runde.







