140 Mitarbeiter betroffen
Rittal-Aus in Hof: Das sagt der neue VG-Chef Kraus dazu
Die Rittal-Fahnen wehen nur noch kurze Zeit in Hof: Das Werk soll in diesem Jahr geschlossen werden.
Kurz vor Weihnachten wurde bekannt, dass das Rittal-Werk in Hof 2026 geschlossen wird. Diese schlechte Wirtschaftsnachricht treibt auch den neuen Bürgermeister der VG Bad Marienberg, Marvin Kraus, um. 

Das geplante Aus des Rittal-Werkes in Hof kam auch für den neuen Bürgermeister der Verbandsgemeinde (VG) Bad Marienberg überraschend: Er habe kurz vor Weihnachten über die sozialen Medien davon erfahren, berichtet Marvin Kraus, der erst seit Jahresbeginn im Amt ist, auf Anfrage unserer Zeitung.

