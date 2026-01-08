Rittal-Aus in Hof: Das sagt der neue VG-Chef Kraus dazu

Kurz vor Weihnachten wurde bekannt, dass das Rittal-Werk in Hof 2026 geschlossen wird. Diese schlechte Wirtschaftsnachricht treibt auch den neuen Bürgermeister der VG Bad Marienberg, Marvin Kraus, um.
Lesezeit 2 Minuten
Das geplante Aus des Rittal-Werkes in Hof kam auch für den neuen Bürgermeister der Verbandsgemeinde (VG) Bad Marienberg überraschend: Er habe kurz vor Weihnachten über die sozialen Medien davon erfahren, berichtet Marvin Kraus, der erst seit Jahresbeginn im Amt ist, auf Anfrage unserer Zeitung.