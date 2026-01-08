140 Mitarbeiter betroffen Rittal-Aus in Hof: Das sagt der neue VG-Chef Kraus dazu Nadja Hoffmann-Heidrich 08.01.2026, 19:00 Uhr

i Die Rittal-Fahnen wehen nur noch kurze Zeit in Hof: Das Werk soll in diesem Jahr geschlossen werden. Röder-Moldenhauer

Kurz vor Weihnachten wurde bekannt, dass das Rittal-Werk in Hof 2026 geschlossen wird. Diese schlechte Wirtschaftsnachricht treibt auch den neuen Bürgermeister der VG Bad Marienberg, Marvin Kraus, um.

Das geplante Aus des Rittal-Werkes in Hof kam auch für den neuen Bürgermeister der Verbandsgemeinde (VG) Bad Marienberg überraschend: Er habe kurz vor Weihnachten über die sozialen Medien davon erfahren, berichtet Marvin Kraus, der erst seit Jahresbeginn im Amt ist, auf Anfrage unserer Zeitung.







