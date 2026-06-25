Gefahr für die Umwelt? Riesiger Schuttberg macht Luckenbach weiter zu schaffen Nadja Hoffmann-Heidrich 25.06.2026, 18:00 Uhr

i Luckenbachs Ortsbürgermeister Dieter Bethke zeigt auf den riesigen, baumhohen Schuttberg, der aus rund 36.000 Tonnen Straßenaushub besteht. Der Abfall ist mit einer großen, schwarzen Kunststofffolie abgedeckt. Röder-Moldenhauer

Luckenbachs Ortsbürgermeister Dieter Bethke drängt darauf, dass der möglicherweise umweltgefährdende Schuttberg am Fuße des Naubergs nach Jahren endlich beseitigt wird. Doch die Frage nach der Zuständigkeit ist noch nicht gelöst.

„Schlummert am Fuße des Naubergs, genauer gesagt am Ortsrand von Luckenbach, seit Langem eine stille Umweltgefahr?“ Diese Frage hatte unsere Zeitung im Sommer 2023 gestellt. Damals hatte Ortsbürgermeister Dieter Bethke verschiedene Politiker und Behördenvertreter zu einem Termin an jenen riesigen Schuttberg eingeladen, der aus rund 36.







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