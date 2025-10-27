Neue Windräder für Westerwald Riesige Flügel-„Saurier“ waren vor Wochen unterwegs 27.10.2025, 18:45 Uhr

i Der Transport der fast 90 Meter langen Flügel für die große Vestas-Windkraftanlage am Watzenhahn war der Anlass für kleine Volksfeste in Herschbach und Weltersburg (Foto). Gisela Benten

Dieser Tage werden weitere Flügel für die Windkraftanlage Salz von der B8 zum Girkenrother Kopf transportiert. Aber warum benötigt das einem Langhalssaurier ähnliche Ungetüm für die Fahrt im Gelände fast genauso lange, wie für die Straßenstrecke?

Vor wenigen Tagen wurde der erste von drei Flügeln der neuen Windkraftanlage auf Salzer Gemarkung unterhalb des 460 Meter hohen Girkenrother Kopfes vom Zwischenlager an der Bundesstraße 8 zwischen Hahn am See und Herschbach/Oww. zur Baustelle transportiert.







