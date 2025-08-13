Eine riesige Müllablagerung im Ransbach-Baumbacher Wald oberhalb der Fohr-Brauerei an den sogenannten Sieben Wegen hat dieser Tage für helle Aufregung gesorgt. Rainer Helmis hat diese Umweltverschmutzung dokumentiert und unserer Zeitung Bilder zur Verfügung gestellt. Darauf zu sehen: Blaue Säcke voller Unrat und Pappe sind mitten auf den Spazierweg gekippt worden.

Auch Breitenaus Ortsbürgermeister Jürgen Berleth hat den Umweltfrevel bei seiner morgendlichen Gassirunde entdeckt und diesen sofort der Polizeiwache in Höhr-Grenzhausen gemeldet. Er hofft auf Hinweise aus der Bevölkerung, sodass der Verursacher zur Rechenschaft gezogen werden kann. „Das stinkt 50 Meter gegen den Wind“, teilte er in einem Video mit. „So eine Frechheit habe ich in meiner ganzen Berufserfahrung noch nicht erlebt. Das ist nicht zu glauben“, erzürnt er sich.

In dem Ausmaß sei dieser Fall natürlich ein Ausreißer nach oben gewesen, bestätigt Bürgermeister Michael Merz auf Anfrage. Unmittelbar nach Bekanntwerden wurde der Müll beseitigt. „Da die Zuständigkeit grundsätzlich beim Kreis liegt, kommen auf die Kommunen auch keine Kosten zu. Spricht man sich jedoch – wie in diesem Fall – untereinander ab, dass es effektiver ist, wenn hier die Kommune direkt die Ablagerungen beseitigt, dann hat man natürlich die Kosten des Personal- und Materialeinsatzes. Sollte man im Nachgang den Umweltsünder ausfindig machen, gibt es natürlich eine entsprechende Anzeige sowie die Weitergabe der Kosten an den Verursacher.“

Eine Zunahme solcher Umweltsünden kann Michael Merz nicht feststellen. „Das kommt immer wieder mal vor, ist aber nicht mehr oder weniger als in der Vergangenheit. „Wenn ein Bürger solch eine Ablagerung entdeckt, kann er sich direkt an den Westerwaldkreis-Abfallwirtschaftsbetrieb in Moschheim oder an das Ordnungsamt bei der Verwaltung wenden“, rät der Bürgermeister.