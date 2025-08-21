Landauf, landab ist ja der Andrang bei den dörflichen Kirchweihfesten nicht unbedingt so groß wie in Hachenburg. Aber wenn man auf neue Ideen setzt, kommen doch wieder erstaunlich viele Besucher zur jährlichen Kirmes – wie jetzt in Heilberscheid.

„Wir müssen wieder mehr Bürger dazu bewegen, unser schönes Kirchweihfest mitzufeiern.“ Das dachten sich in diesem Sommer ein paar ehrenamtlich engagierte Bewohner des kleinen Heilberscheid mit seinen rund 650 Einwohnern. Also überlegten sie sich, am Kirmessonntag ein gemeinsames Dorffrühstück anzubieten.

Und sie wurden von Interessenten schier überrannt, wie Anja Diel aus dem Team der knapp ein Dutzend Helferinnen und Helfer berichtete. Allein 175 Voranmeldungen gingen bei den Organisatoren ein. Rechnet man noch einige spontane Gäste und die Veranstalter selbst dazu, landet man fast bei einem Drittel der Dorfbevölkerung. Alle freuten sich besonders über das begleitende Spiel der Musikalischen Löwen aus Nentershausen.

i Ein unermüdliches Team von Ehrenamtlichen hatten das erste Heilberscheider Kirmesfrühstück nicht nur perfekt vorbereitet, sondern sorgte auch für einen reibungslosen Ablauf. Markus Müller

Das ehrenamtliche Team hatte nicht nur alles perfekt vorbereitet und trotz der Premiere die Mengen passend kalkuliert, sondern sogar an den Begrüßungssekt gedacht, der im Preis von 10 Euro inkludiert war. Und es gab alles, was man sich zum Frühstück wünscht: frische Brötchen und Brot, Marmelade, weitere Aufstriche, mehrere Sorten Käse und Wurst sowie Schinken.

i Das Kirmeszelt wie auch der Außenbereich waren beim ersten Kirmesfrühstück gut besetzt. Zudem wurden noch Stehtische aufgestellt. Markus Müller

Neben dem Büfett brutzelten fleißige Helfer in einer großen Pfanne kleine Bratwürstchen. Und direkt daneben wurden ständig frisch Rühreier zubereitet. Auch Tomaten und Mozzarella waren genauso im Angebot wie allerlei Eingelegtes oder auch frisches Gemüse als kleine Beilagen. Ruckzuck waren alle Tische und Sitzbänke von groß und klein belegt, aber es gab genügend Stehtische als Ausweichmöglichkeit.

i Für Unterhaltung beim Frühtsück mit Frühschoppen sorgten die Musikalischen Löwen aus Nentershausen. Markus Müller

Begonnen hatte der Kirchweihsonntag mit dem feierlichen Hochamt in der Pfarrkirche Maria Himmelfahrt, die vor 135 Jahren, am 18. August 1890, geweiht worden war. Das Kirchweihfest wird immer an dem Sonntag gefeiert, der auf das Fest Maria Himmelfahrt (15. August) folgt beziehungsweise am Feiertag selbst, wenn es ein Sonntag ist. In diesem Jahr war das Kirchweihfest am Freitag, dem Festtag der Kirchenpatronin, mit einem Gottesdienst und der Prozession zur Mariengrotte quasi eröffnet worden.