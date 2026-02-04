Großprojekt in Montabaur Richtfest markiert guten Fortschritt des Schulneubaus Katrin Maue-Klaeser 04.02.2026, 18:00 Uhr

i Das Richtfest für den Neubau der Anne-Frank-Realschule plus im Montabaurer Schulzentrum feierten Landrat Achim Schwickert (links), Bauleiter Roman Kämpf (2. von links) und Schulleiter Ernst-G. Carstensen (rechts) mit vielen Gästen. Andrea Talle/Anne-Frank-Realschule plus

Die neue Anne-Frank-Realschule plus in Montabaur nimmt Gestalt an, das feierten die Beteiligten nun mit dem Richtfest. Das Bauprojekt ist mit Gesamtkosten von 29 Millionen Euro für den Westerwaldkreis das größte der vergangenen Jahrzehnte.

„Wichtig war uns bei der Umsetzung eine zeitgemäße, energieeffiziente und nachhaltige Bauweise. Gleichzeitig galt es Lösungen zu finden, um erfolgreiches Lernen in der Schule gemäß dem neuesten Erkenntnisstand zu ermöglichen, etwa durch flexible, offene Lernbereiche“, erklärte der Landrat das zukunftsweisende Konzept der neuen Anne-Frank-Realschule plus in Montabaur.







