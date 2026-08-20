Trauer um Stütze der Zeitung Ria Rätz war lange Zeit die Seele der WZ-Redaktion Markus Müller 20.08.2026, 15:00 Uhr

i Das WZ-Urgestein Ria Rätz aus Steinefrenz, die fast 30 Jahre lang als Sekretärin die Redaktion Montabaur maßgeblich mit managte, ist im hohen Alter von 88 Jahren gestorben. Sabine Rätz

Fast drei Jahrzehnte lang hielt Ria Rätz der Redaktion den Rücken frei – als Empfang, Terminchefin und lebendes Archiv. Wie die Frau, die Mundart und Menschen verband, Spuren in unserer Region hinterließ.

Man kann es kaum glauben, dass das WZ-Urgestein Ria Rätz schon seit Ende 1999 in Rente ist, denn noch immer klingelt es mir in den Ohren, wenn ich „Hundsänger“ oder „Nentershäuser“ in der Zeitung lese. „Ihr sollt das richtig schreiben: Hundsangener und Nentershausener“, kommentierte unsere langjährige Sekretärin das rund 30 Jahre lang.







Artikel teilen

Artikel teilen