Aufatmen in Ransbach-Baumbach Rheinstraße nun offiziell für Verkehr freigegeben 17.10.2025, 15:54 Uhr

i Benedikt Bauch (LBM Diez), Ministerin Daniela Schmitt und Bürgermeister Michael Merz geben die Rheinstraße in Ransbach-Baumbach nach fast neun Jahren Bauzeit symbolisch für den Verkehr frei. Camilla Härtewig

15,3 Millionen Euro und viel Geduld hat der Ausbau der Rheinstraße gekostet. Benedikt Bauch (LBM Diez), Ministerin Daniela Schmitt und Bürgermeister Michael Merz haben nun die Ortsdurchfahrt symbolisch für den Verkehr freigegeben.

„Es ist vollbracht. Das ist ein besonderer Tag.“ Die Freude war Michael Merz, Bürgermeister der Stadt und Verbandsgemeinde Ransbach-Baumbach, bei der offiziellen Verkehrsfreigabe der Rheinstraße anzusehen. Eigentlich herrscht schon seit Mitte September freie Fahrt.







