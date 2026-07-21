„Pures Glück“ im Westerwald
„Rhein Vokal“ verzaubert auf Schloss Montabaur
Der Schauspieler, Turmspringer, Hochleistungssportler und Synchron- und Hörbuchsprecher Steffen Groth und die SWR-Chefsprecherin
Der Schauspieler, Turmspringer, Hochleistungssportler und Synchron- und Hörbuchsprecher Steffen Groth und die SWR-Chefsprecherin Isabelle Demey haben sich, und vor allem die Gäste im Rittersaal auf Schloss Montabaur, glücklich gelesen.
Hans-Peter Metternich

Ein Abend, der glücklich macht: Rezitationen, Mundharmonika und Klavier verschmelzen im Rittersaal von Schloss Montabaur zu einer literarisch‑musikalischen Reise zwischen Sehnsucht und Leichtigkeit. Ein Fest für die Sinne.

Lesezeit 3 Minuten
Dass das Kulturformat „Rhein Vokal“, das Festival am Mittelrhein, auf Einladung der Westerwälder Kreisstadt auf Schloss Montabaur gastiert, ist für die Freunde dieses Genres an sich schon ein Glück. Wenn dann auch noch das Programm „Pures Glück“ verspricht, sind die Erwartungen an eine literarisch-musikalische Reise rund um Glücksmomente, Sehnsüchte und allzu Vergängliches bei den Gästen natürlich ganz hoch.
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