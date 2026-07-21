Ein Abend, der glücklich macht: Rezitationen, Mundharmonika und Klavier verschmelzen im Rittersaal von Schloss Montabaur zu einer literarisch‑musikalischen Reise zwischen Sehnsucht und Leichtigkeit. Ein Fest für die Sinne.
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Dass das Kulturformat „Rhein Vokal“, das Festival am Mittelrhein, auf Einladung der Westerwälder Kreisstadt auf Schloss Montabaur gastiert, ist für die Freunde dieses Genres an sich schon ein Glück. Wenn dann auch noch das Programm „Pures Glück“ verspricht, sind die Erwartungen an eine literarisch-musikalische Reise rund um Glücksmomente, Sehnsüchte und allzu Vergängliches bei den Gästen natürlich ganz hoch.