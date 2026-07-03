Es tut sich etwas im Einzelhandel in Ransbach-Baumbach. Lange angekündigt, ist es nun so weit: Der Rewe in der Rheinstraße 78 wird umgebaut und modernisiert. Dafür schließt der Markt ab 11. Juli. Am 13. August ist Wiedereröffnung.
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Es geht los. Lange angekündigt, nun ist es so weit: Der Rewe in der Rheinstraße 78 wird erweitert. „Moderner, offener und größer wird alles“, verspricht Marktinhaber Markus Meyer. Die Verkaufsfläche wächst von 1200 auf 1600 Quadratmeter an. Das Projekt wurde zweimal verschoben.