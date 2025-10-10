Für Modernisierung geschlossen Rewe in Hachenburg wird fünf Wochen lang umgebaut 10.10.2025, 08:00 Uhr

i Der Rewe in Hachenburg wird umgebaut. Dazu ist in den kommenden fünf Wochen eine komplette Schließung des Ladens erforderlich. Über die vorbereitenden Arbeiten und die geplanten Neuerungen informieren die Markt-Manager Thorsten de Lall (links) und Thomas Diefenbach. Röder-Moldenhauer

Der Rewe-Markt in Hachenburg soll digitaler, das Sortiment an die sich wandelnden Kundenwünsche angepasst werden: Dazu wird der Laden an der Koblenzer Straße für fünf Wochen geschlossen. In den Bauplänen spielt auch der Rewe-Cup eine Rolle.

Seit Wochen schon deutet sich im Rewe-Markt in Hachenburg an, dass dort eine größere Baumaßnahme geplant ist. Nach dem letzten Verkaufstag am Samstag, 11. Oktober, wird der Laden für eine Modernisierung für fünf Wochen komplett geschlossen. Wiedereröffnung ist am Donnerstag, 20.







