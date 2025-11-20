Rewe in Hachenburg ist nach Umbau wieder geöffnet

Eine vergrößerte Blumenabteilung, eine erstmals eingerichtete Frischetheke mit asiatischen Spezialitäten, SB-Kassen und einiges mehr sind während des Umbaus im Hachenburger Rewe entstanden. Neu ist auch eine Inklusionsabteilung.
Lesezeit 1 Minute
Nach rund fünfwöchiger Umbauphase ist der Rewe in Hachenburg am Donnerstagmorgen wiedereröffnet worden. Entstanden ist ein moderner Einkaufsmarkt mit einer individuellen wie regionalen Note.Auch wenn der Laden eine Rewe-Filiale ist, hätten die Verantwortlichen vor Ort doch viele eigene Ideen und Wünsche in den Umbau einbringen können, lobte Marktmanager Thorsten de Lall bei der Einweihungsfeier, zu der auch Lieferanten, Geschäftspartner, ...