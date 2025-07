Der größte Lebensmittelmarkt in der VG Wirges ist seit einigen Tagen wegen Umbauarbeiten geschlossen. Hüter-Geschäftsführer Frank Sauter erklärt im Gespräch mit unserer Zeitung, was im Rewe-Center gerade modernisiert wird.

Seit wenigen Tagen laufen die Modernisierungsarbeiten im Rewe-Center Wirges. Der große Lebensmittelmarkt im Hüter-Einkaufszentrum ist deshalb bis Ende Juli geschlossen. Gleiches gilt für den angeschlossenen Getränkemarkt und die Bäckerei Scheffels. Alle anderen Geschäfte bleiben geöffnet, darunter auch die Apotheke im Eingangsbereich des Markts, die über ihren eigenen Eingang zu erreichen ist, wie Frank Sauter, geschäftsführender Hüter-Gesellschafter, berichtet.

Die letzte umfangreiche Sanierung des Markts liegt inzwischen 16 Jahre zurück. Damals war das Rewe-Center allerdings nur einen Tag lang geschlossen, erinnert sich Sauter. Eine Sanierung, die mehrere Wochen dauerte, gab es zuletzt im Jahr 1989. Zwar wurden auch in den vergangenen Jahren immer wieder kleinere Modernisierungen vorgenommen. Nun jedoch wird der einzige Vollsortimenter in der Verbandsgemeinde Wirges komplett auf den neuesten Stand gebracht.

i Der Umbau des Supermarkts hat vor einigen Tagen begonnen. Thorsten Ferdinand

Auffällig sind unter anderem zwei bauliche Veränderungen: Zum einen wird der Eingangsbereich umgestaltet, um Kunden und Mitarbeiter künftig besser vor Zugluft zu schützen. Zum anderen wird die Verkaufsfläche im Inneren des Marktes von zuletzt circa 4000 Quadratmetern auf nunmehr rund 4500 Quadratmeter vergrößert. Der Markt wird vollständig neu gefliest und erhält das aktuelle Farbdesign der Rewe-Center-Märkte.

Die räumliche Vergrößerung erlaubt auch eine Erweiterung des Sortiments. „Künftig werden wir mindestens 50.000 verschiedene Artikel führen“, sagt Sauter, darunter mehr Feinkost- und Gourmet-Produkte aus der Region, aber auch einen günstigen Backstore, den es bisher nicht im Hüter gab.

Teil der aufwendigen Sanierung ist auch die vollständige Erneuerung der Technik und der Kühlsysteme. Das Rewe-Center wird in Zukunft unter anderem über ein begehbares Kühlhaus, einen Räucherofen für Fisch und einen Shop des Deko-Herstellers Depot verfügen. Der Tchibo-Shop im Markt wird vergrößert, und auch die Fleisch-Frischetheke wächst noch einmal. Im Kassenbereich werden SB-Terminals als zusätzliches Angebot installiert, um nur einige Beispiele zu nennen. Laut Sauter wird ein hoher einstelliger Millionenbetrag investiert.

Hüter-Geschäftsführer Frank Sauter.

Insgesamt verfügt das Hüter-Einkaufszentrum sogar über 14.000 Quadratmeter Verkaufsfläche. Ein Großteil davon entfällt auf eine Ladenpassage mit 20 Fachgeschäften, die von der aktuellen Sanierung nicht betroffen sind. Zudem zählt der Toom-Baumarkt mit Gartencenter in unmittelbarer Nachbarschaft zum Einkaufszentrum, das über 700 kostenlose Parkplätze verfügt.

Frank Sauter stieg dort 1999 in die Geschäftsführung ein, der zuvor bereits sein Vater Gerhard Sauter angehörte. Das Hüter-Einkaufszentrum in Wirges gibt es allerdings schon deutlich länger. 1959 zog Werner Hüter mit seinem Tabakwarenhandel von Dernbach dorthin und erweiterte sein Sortiment um Lebensmittel. Den Tabakhandel wiederum hatte Alois Kasper bereits 1919 gegründet.

i Blick über den Parkplatz zum Hüter-Einkaufszentrum in Wirges. Thorsten Ferdinand

Vor allem in den 1960er- und 1970er-Jahren wuchs das Einkaufszentrum in Wirges deutlich. 1966 entstand auf dem Gelände der erste Supermarkt mit Selbstbedienung im Westerwald – damals bereits mit 2000 Quadratmetern Verkaufsfläche. In den Jahren danach folgten Anbauten für ein großes Non-Food-Sortiment, darunter Textilien, Baumarktartikel und Möbel.

Ende der 1970er-Jahre hatte das Einkaufszentrum fast schon seine heutige Größe, ehe Familie Hüter es 1980 an die Rewe-Handelsgesellschaft in Koblenz vermietete. Die Einkaufspassage gibt es seit den 1990er-Jahren, als 12 Millionen Mark in die Umgestaltung zu einem Shopping-Center mit Fachgeschäften investiert wurden. Der Name Hüter blieb indes auch nach der Vermietung an Rewe erhalten.

Der aktuelle Umbau des Rewe-Centers soll bis Ende des Monats abgeschlossen sein. Die Wiedereröffnung des Markts ist für Donnerstag, 31. Juli, geplant.